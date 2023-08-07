Влажность – 100%: Южный Урал утонул в тумане

Города Челябинской области заволокло туманом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, утром сегодня, 7 августа, относительная влажность воздуха в Челябинске составила 100 процентов.

«Это связано с тем, что в теплом секторе циклона после дождей увеличилось содержание влаги в воздухе. В результате образовался туман, который отмечается также и метеостанциями области – в Златоусте, Нязепетровске, Бродокалмаке и других», – уточняют в ведомстве.

Автовладельцам рекомендуется быть более внимательными и соблюдать дополнительные меры предосторожности при движении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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