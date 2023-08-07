В Челябинской области пенсионерка всю ночь просидела в канализационном колодце

Пожилая жительница Златоуста больше половины суток провела в колодце.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, спасли женщину сотрудники Златоустовского отряда ведомства.

По словам 70-летней пенсионерки, днем воскресенья, 6 августа, она решила сократить дорогу. Пересекая газон на улице Аносова, она провалилась в колодец. Дно коллектора, глубиной около 3 метров, к счастью, было лишь захламлено мусором.

После того, как женщина пришла в себя от шока и боли, она поняла, насколько беспомощна – телефона с собой нет, а прохожих в воскресный вечер крайне мало.

Лишь в 5 утра крик о помощи услышал сотрудник РЖД. Мужчина сообщил о происшествии в экстренные службы и до окончания спасательных работ не оставлял пострадавшую.

При помощи альпинистского снаряжения и спинального щита в сопровождении двух спасателей женщину на руках подняли из колодца и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Для уточнения характера повреждений горожанка была госпитализирована.

Челябинск, Виктор Елисеев

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