Семь десятков южноуральцев пострадали в ДТП по вине водителей автобусов

С начала года в Челябинской области водители автобусов спровоцировали полсотни автомобильных аварий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Челябинской области, по итогам 7 месяцев 2023 года в регионе зафиксировано 44 происшествия, произошедших по вине водителей автобусов.

В авариях 3 человека погибло, 65 получили ранения.

Сегодня, 7 августа, на Южном Урале стартовала профилактическая акция «Автобус».

В рамках постоянных рейдов сотрудники Госавтоинспекции проведут сплошные проверки транспортных средств, выполняющих перевозку пассажиров. При выявлении неисправностей рулевого управления либо тормозной системы автобусы будут эвакуированы на специализированную стоянку.

Также будет проводиться работа по скрытому контролю за соблюдением ПДД с видеофиксацией всех правонарушений, совершаемых водителем при управлении автобусом и последующим привлечением к административной ответственности.

Особое внимание будет уделено организованным перевозкам групп детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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