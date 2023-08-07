Бизнесвумен из Челябинской области лишилась почти 100 тысяч рублей, заказав продвижение в соцсетях

Южноуральская предпринимательница стала жертвой нестандартной мошеннической схемы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Верхнего Уфалея получила в одной из социальных сетей предложение с неизвестного аккаунта о предоставлении услуг по продвижению ее бизнеса в интернет-группе.

Сначала женщина его проигнорировала, но вскоре сообщение вновь пришло, уже с комментариями, расписывающими все преимущества такого рода «раскрутки» и тарифной сеткой.

48-летняя самозанятая уступила и оплатила месячный тариф стоимостью 4 тысячи 400 рублей. Однако затем ей сообщили, что нужно внести деньги за дополнительные, но обязательные опции, включающие в себя защиту от блокировки группы, защиту личного аккаунта, верификацию сообщества, получение ключа к сообществу. Женщина заплатила и за это. Но когда ей предложили за очередную сумму получить ключ к личной странице, поняла, что имеет дело с мошенниками, которые не остановятся и будут продолжать выманивать деньги. В итоге она перевела 96 тысяч рублей.

Предпринимательница рассказала, что неоднократно слышала о мошенничестве с помощью сети Интернет, но о подобной схеме ей было неизвестно, поэтому она и доверилась «профессионалам».

В следственном отделе ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс действий, направленных на установление и задержание злоумышленников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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