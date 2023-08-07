Компания, угробившая карьеру южноуральского губернатора, выставила мэрии Челябинска многомиллионный счет

Компания, несколько лет контролировавшая рынок дорожных работ в Челябинске, предъявила властям областного центра иск на 181,8 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Южуралмост» направило в арбитражный суд региона исковое заявление о взыскании с администрации Челябинска 181,8 миллиона рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск, оставленный пока без движения, касается спора между дорожниками и мэрией, так и не пришедших к соглашению по поводу реальных объема и качества выполненных работ по строительству транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до улицы Российской с выходом на улицу Труда.

Напомним, в мае текущего года Арбитражный суд Челябинской области признал АО «Южуралмост» банкротом и открыл на предприятии открыто конкурсное производство, которое продлится до 29 ноября. Иск о банкротстве компании подало ООО «Урал-Сервис-Групп». Обе компании некогда были тесно связаны.

Отметим, «Южуралмост» в 2015-2018 годах был фактическим монополистом на рынке дорожных работ в Челябинской области. Многие связывали такое положение вещей с тем, что регионом тогда руководил Борис Дубровский, имевший, как и дорожное предприятие, магнитогорские корни. Впрочем, если проследить связь «Южуралмоста» с еще одной компанией – «Южуралавтобан» – нельзя не отметить, что магнитогорские дорожники не бедствовали и во времена губернаторства Михаила Юревича.

Оба предприятия входили в группу компаний «Автобан», причем «Южуралавтобан» был в числе учредителей «Южуралмоста». Последний сменил в январе 2016 года «материнскую» организацию в качестве основного подрядчика по содержанию и ремонту дорог областного центра. Впрочем, горожане особой разницы в работе дорожников не заметили: как ранее челябинцы жаловались на качество уборки городских дорог «Южуралавтобаном», так после прихода «нового» подрядчика стали жаловаться на него. Кстати, изменений не заметили и чиновники, и в скором времени город облетело признание тогдашнего мэра Челябинска Евгения Тефтелева: «Название сменилось, а люди остались те, с которыми нам приятно работать».

Но к концу правления Дубровского положение самого губернатора и «Южуралмоста» крайне осложнилось: ФАС обвинила главу региона и компанию в сговоре с целью ограничения конкуренции, суды позицию антимопольщиков подтвердили, и закончилось все полумиллиардным штрафом для дорожников.

В итоге в марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку. Для «Южуралмоста» 2019 год также стал началом конца. Близкий Дубровскому и «магнитогорской» команде Евгений Тефтелев покинул пост мэра Челябинска еще в 2018 году. У сменивших его на посту главы города сначала Владимира Елистратова, а затем – Натальи Котовой, претензий к работе дорожной компании становилось все больше. В итоге 31 декабря 2019 года у «Южуралмоста» истек срок контракта по обслуживанию городских магистралей, и с 2020 года этот лакомый косок поделили между собой другие игроки. Компания же лишилась лидерства в дорожной отрасли мегаполиса, а затем – и во всей области.

Но в том же году на арену внезапно вышло ООО «Урал-сервис-групп» – поначалу имея в штате всего одного человека. Учредителями общества на тот момент были московская компания «Ойкумена» и ряд физических лиц, в том числе директор «Южуралмоста» Александр Зырянов. В декабре 2019 года в УСГ перешли почти все работники челябинского подразделения «Южуралмоста». Правда, первый масштабный проект нового игрока закончился неудачно.

В 2019 году компания заключает контракт с мэрией Челябинска на благоустройство набережной реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина и Сквера искусств. Работы планировалось сдать до 15 декабря 2020 года, но они не были сделаны и наполовину. В итоге контракт с компанией расторгли.

Но уже в 2022 году УСГ развернулась в полную силу. Предприятие получило контракты на строительство и ремонт на нескольких улицах Челябинска, а также на содержание и ремонт региональных дорог в области на 2022-2024 году на 1,2 миллиарда рублей.

Неожиданностью на этом фоне стала продажа УСГ в сентябре прошлого года убыточной крымской компании ООО «Антей-Сервис», с дорожными работами не связанной. Правда, эксперты считают, что смена собственника была формальной, а бенефициар деятельности предприятия остался прежним. Тем более, что и зарегистрированное в Симферополе ООО принадлежало ранее АО «Ойкумена».

А вот историю с «Южуралмостом» в 2022 году решили завершить окончательно. В марте акционеры приняли решение о ликвидации компании. Ликвидационные мероприятия проходили на протяжении всего года, пока в ноябре Фонд социального страхования не подал в суд иск о взыскании с АО задолженности в 21 миллион рублей.

В конце года арбитраж запретил налоговикам проводить действия, связанные с ликвидацией. Примерно через месяц после этого УСГ заявила о планах подать иск о банкротстве «Южуралмоста».

Однако и после признания банкротом компания, с которой городским властям Челябинска была некогда так приятно работать, видимо, продолжит портить кровь мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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