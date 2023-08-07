В Челябинской области вынесли приговор ревнивцу, решившему отрубить голову сопернику мачете

Южноуралец отправится в колонию за покушение на убийство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Еманжелинский городской суд признал 26-летнего жителя поселка Зауральский виновным в покушении на убийство.

В одну из ночей марта 2023 года молодой человек схлестнулся с новым поклонником своей бывшей сожительницы. Нетрезвый южноуралец набросился на соперника с туристическим мачете, нанеся не менее двух ударов в область головы.

К счастью для более удачливого ухажера, тот успел закрыться от смертельного орудия рукой. Однако он все-таки получил опасные для жизни рубленую рану головы с переломом теменной кости. Спасли пострадавшего вовремя подоспевшие медики.

Суд приговорил ревнивца к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»