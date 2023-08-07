Труппе челябинского Камерного театра официально представили нового руководителя

Труппе Камерного театра в Челябинске представили нового директора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Камерного театра, сегодня, 7 августа, труппа учреждения вернулась с каникул и познакомилась с новым директором.

Напомним, еще в июле Павел Михайлов сменил на директорском посту Илью Коломейского, но официальное представление состоялось только сейчас. На встрече новый руководитель поделился планами. В числе первоочередных задач – подготовка к капитальному ремонту, составление проектно-сметной документации.

Как заверил новый руководитель, театр по-прежнему будет работать в экспериментальном направлении, в том числе с современной драматургией.

«Любые перемены – это своего рода вызов, и в то же время шанс выйти на новый виток развития. Объем работ большой, главным событием сезона станет фестиваль «Камерата». Поскольку последний раз фестиваль проходил в online, нам нужно будет восстановить навыки работы в прежнем формате», – прокомментировала главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова.

Уже в ближайшую среду, 9 августа, Камерный театр первым в городе после каникул распахнет двери для взрослой публики. Зрители увидят спектакль «Без вины виноватые».

Челябинск, Виктор Елисеев

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