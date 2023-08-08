8 августа ожидаются следующие события – Челябинск

08.08.2023, вторник
-
10:00 – 11:00 Челябинск – Консультации по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) (администрация Металлургического района, ул. Богдана Хмельницкого, 6, первый этаж, каб. 6, конференц-зал)
-
11:00 – 19:00 Челябинск – «Фестиваль для Лёши»: как сделать свой талант профессией (МИДИС, ул. Ворошилова, 12)
-
13:30 – 14:30 Челябинск – Консультации по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) (администрация Тракторозаводского района, ул. Горького, 10, второй этаж, актовый зал)
-
15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего возраста (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
-
18:00 Челябинск – Мастер-класс от спортивно-танцевальной школы «Вероника» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube