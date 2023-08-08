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Вторник, 8 августа 2023, 06:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

8 августа ожидаются следующие события – Челябинск

08.08.2023, вторник

  • 10:00 – 11:00 Челябинск – Консультации по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) (администрация Металлургического района, ул. Богдана Хмельницкого, 6, первый этаж, каб. 6, конференц-зал)

  • 11:00 – 19:00 Челябинск – «Фестиваль для Лёши»: как сделать свой талант профессией (МИДИС, ул. Ворошилова, 12)

  • 13:30 – 14:30 Челябинск – Консультации по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) (администрация Тракторозаводского района, ул. Горького, 10, второй этаж, актовый зал)

  • 15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего возраста (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)

  • 18:00 Челябинск – Мастер-класс от спортивно-танцевальной школы «Вероника» (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

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