На Южном Урале зафиксировали острый дефицит дворников

В Челябинской области зафиксирован острый дефицит дворников: на одну вакансию приходится 0,6 резюме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отмечена и нехватка врачей – 0,7 резюме.

Достаточно легко могут устроиться повара, сварщики, токари, маляры и слесари – число ищущих работу в этих сферах меньше, чем количество предложенных мест.

В целом, по данным онлайн-платформы hh.ru, в июле в регионе зафиксировано 28 тысяч 485 вакансий.

Чаще всего компании искали специалистов из профессиональной сферы «Рабочий персонал» – на них приходится 29% вакансий. На втором месте – «Производство, сервисное обслуживание» (22%), на третьем – «Продажи, обслуживание клиентов» (21%). Также в топ-5 вошли профессиональные сферы «Строительство, недвижимость» (20%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%).

Челябинск, Павел Зварзин

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