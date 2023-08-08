В Челябинске начинается последний этап гидравлических испытаний

В Челябинске начинается последний, шестой этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 августа горячую воду отключат в 145 многоквартирных домах и 27 социальных учреждениях Тракторозаводского района, поселков Каштак и Мелькомбината.

Челябинск, Павел Зварзин

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