В Челябинске начинается последний этап гидравлических испытаний

В Челябинске начинается последний, шестой этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 августа горячую воду отключат в 145 многоквартирных домах и 27 социальных учреждениях Тракторозаводского района, поселков Каштак и Мелькомбината.
Челябинск, Павел Зварзин
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