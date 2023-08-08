Бездомный челябинец, выбросивший младенца на площадку для мусора, пытался выйти из СИЗО

Областной суд оставил под стражей челябинца, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение о продлении содержания 37-летнего южноуральца под стражей обжаловала сторона защиты.

Напомним, шокировавшая Челябинск история произошла в конце мая текущего года. Утром 26 мая прохожие услышали детский плач, доносившийся с контейнерной площадки. Подойдя ближе, на площадке для мусора обнаружили пакет с новорожденной девочкой внутри. Ребенок был жив, хотя и испытал переохлаждение.

Происходило все в самом центре города, во дворе многоквартирного дома №100 по улице Васенко, буквально в нескольких шагах от отдела полиции «Центральный».

В тот же день нашли родителей младенца. Ими оказались местные бездомные. Отца ребенка задержали. Он рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил избавиться от ребенка сожительницы, половил девочку в полимерный пакет и оставил на контейнерной площадке.

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении челябинца под стражу на два месяца, так как, находясь на свободе, тот мог скрыться от органов следствия и суда, «поскольку не имеет определенного места жительства, работы и стойких социальных связей».

Позднее срок содержания в СИЗО продлили до 26 августа текущего года. Не согласившись с решением о продлении меры пресечения, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке, настаивая на избрании более мягкой меры пресечения.

Сегодня, 8 августа, областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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