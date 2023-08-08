Челябинские врачи сохранили глаз пациентке с меланомой

Медики Челябинского онкоцентра сохранили глаз пациентке с меланомой хориоидеи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, специалисты медицинского учреждения провели органосохранную операцию пациентке с меланомой хориоидеи правого глаза. Помощь потребовалась 32-летней жительнице Пермского края.

«Брахитерапия меланом хориоидеи является «золотым стандартом» лечения. С учетом того, что заболеваемость меланомой хориоидеи в мире насчитывает 1-10 случаев на 1 миллион населения в год, является достаточно редкой патологией, а также не всем пациентам удается выполнить органосохранное лечение, в нашем отделении проводим примерно 30-40 таких операций в год», – рассказала заведующая онкологическим офтальмологическим отделением онкоцентра Ольга Власова.

Женщина обратилась к врачам с жалобами на снижение зрения в правом глазу. Врачи диагностировали злокачественную опухоль – меланому хориоидеи I стадии.

Меланома хориоидеи (сосудистой оболочки глаза) – это достаточно агрессивная злокачественная опухоль, характеризующаяся прогрессирующим течением процесса, риском потери зрения и представляющая опасность жизни пациента. Соответственно лечение заболевания должно быть проведено в кратчайшие сроки после выявления. У пациентки злокачественное новообразование к моменту поступления в клинику достигло 2,2 миллиметра в высоту, ширина основания опухоли была 9 миллиметров.

«Поскольку новообразование по размерам было не очень большое, возможно было выполнить органосохранную операцию. Но с учетом неравномерной пигментации опухоли, выполнение только лазерных методов лечения влекло за собой высокий риск неизлеченности процесса, поэтому мы провели ограничивающую лазерную коагуляцию по центральному краю опухоли, а затем – сеанс брахитерапии. Он состоял из двух этапов: установка офтальмоаппликатора с источником ионизирующего излучения и последующее удаление офтальмоаппликатора через 22 часа. Выбор лечения меланомы хориоидеи для каждого пациента определяется индивидуально. Время облучения рассчитали наши медицинские физики», – продолжает Ольга Власова.

Лечение было направлено на уменьшение опухоли в размерах, с последующим рубцеванием опухоли и сохранение глаза.

Врачи отмечают, что меланома хориоидеи опасна тем, что никак себя не проявляет на ранних стадиях, а снижение зрения пациенты часто не замечают, также очень много зависит от локализации опухоли. Поэтому чаще всего они обращаются к специалистам уже на поздних стадиях заболевания, когда видят появление «завесы» перед глазом, либо отмечают снижение зрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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