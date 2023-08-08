В Челябинской области археологи открыли новое поселение «Страны городов»

Челябинские археологи нашли на Южном Урале новое поселение синташтинской культуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета, укрепленное поселение, входящее в состав так называемой «Страны городов», исследователи обнаружили при изучении аэрофотоснимков. Объект эпохи бронзы расположен в Варненском районе, недалеко от села Успенское.

По словам директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой, в 60-х годах прошлого века, в процессе разведочных работ учитель истории челябинской школы (ныне – гимназия) №96 Федор Фомин вместе со своими учениками открыл на этом месте селище Нижнеуспенское. Школьная экспедиция обнаружила при раскопках металлургический шлак, керамику и кремневые отщепы. В реестре объект записали как памятник, но никакие работы на этом месте больше не проводились.

«Некоторые открытия делаются «сидя на диване», – говорит Елена Куприянова. – Этим летом заведующая отделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии Наталья Батанина при изучении аэрофотоснимков обнаружила вокруг поселения подозрительные конструкции, напоминающие укрепления, подобные оборонительным сооружениям поселений «Страны городов». В разведочном выезде нашими археологами была собрана керамика бронзового века, в том числе аркаимского периода, что позволяет точно датировать поселение XXI-XVIII веками до нашей эры».

Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ

В настоящее время ученые производят съемку плана местности и геофизические исследования, которые должны дать представление о конфигурации и архитектуре поселения. По словам археологов, если судить по аэрофотоснимкам, оно не круглое, как Аркаим и Синташта, а скорее прямоугольное или овальное. Жилищные впадины расположены рядами, как на поселении Степное, но на местности этого не видно, поскольку многие десятилетия территория активно вспахивалась.

Фото предоставлено пресс-службой ЧелГУ

Кроме того, исследователи предполагают, что поселение многослойное. Это значит, что после его постройки в аркаимское время оно использовалось и представителями более поздних археологических культур.

«Новое поселение очень хорошо вписывается в лакуну, существующую между южными поселениями «Страны городов» и двумя самыми северными – Степным и Черноречьем, – считает Елена Куприянова. – Археологи давно подозревали что на этом «белом пятне» карты должны располагаться другие неизвестные поселения аркаимского типа, но долгие годы поиски не давали результатов. Это открытие – большой прорыв в изучении синташтинской культуры. Каждый новый открытый памятник приближает нас к более точному пониманию феномена так называемой «Страны городов» – как происходило расселение ранних индоевропейцев по Уралу, как менялась архитектура».

Челябинск, Виктор Елисеев

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