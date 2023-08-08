В Челябинской области пьяного водителя поймали за управлением переполненным автобусом

Полиция остановила на южноуральской трассе рейсовый автобус, которым управлял нетрезвый водитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Челябинской области, автобус, перевозивший пассажиров по маршруту «Красногорск – Челябинск», остановили сегодня, 8 августа, около 8 часов утра на 60 километре автодороги Челябинск – Троицк.

За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался и был отстранен от управления транспортным средством.

В момент проверки в салоне транспортного средства находились 25 пассажиров (часть из них вынуждены были стоять в салоне, так как сидячих мест им не хватило). Все они были пересажены в другие проезжающие рейсовые автобусы.

В отношении водителя составлен административный протокол. Кроме того, Госавтоинспекция намерена инициировать проведение контрольно-надзорного мероприятия на предприятии – организаторе перевозок.

Всего в 2023 году в Челябинской области выявлено свыше 22 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»