Власти Южного Урала продали здание бывшего представительства в Москве. Взяли недорого

Правительство Челябинской области продало трехэтажный особняк в Москве за 83,7 миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итоги торгов по продаже здания, занимаемого когда-то постоянным представительством Челябинской области в Москве, подвели сегодня, 8 августа.

Напомним, впервые продать особняк на Дмитровском проезде площадью 765,7 квадратных метра власти Южного Урала попытались в 2016 году, оценив его в 243,9 миллиона рублей. Однако желающих тогда не нашлось. За последовавшие затем семь лет неоднократно объявлялись новые торги, здание с отдельными кабинетами, гостиной, комнатами отдыха, кухней, бассейном и сауной пытались сдать в аренду. Но безрезультатно.

При этом представительство региона в столице с 2017 года снимало помещения в одном из зданий комплекса «Москва-Сити». Одновременно власти Южного Урала платили ежегодно порядка 40 миллионов за содержание простаивавшего особняка.

Лишь после того, как начальную цену снизили втрое – до 83,7 миллиона рублей, покупатель нашелся. Единственной компанией, пожелавшей участвовать в торгах, оказалось АО «Апри «Флай Плэнинг» из Челябинска (одним из совладельцев компании является бывший вице-губернатор Челябинской области Алексея Овакимян).

Так как участник торгов оказался только один, недвижимость в Москве достанется ему по начальной цене.

Челябинск, Виктор Елисеев

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