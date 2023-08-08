В Челябинске садовод объявил войну автобусам. Пострадали несколько автомобилей

Челябинец два дня швырял в автобусы камнями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «СОД», всего за два дня житель областного центра причинил перевозчику ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

В минувшие выходные дни, 5 и 6 августа, несколько автобусов подверглись нападениям неизвестного мужчины между остановками «Улица Герасимова» и «Улица Трашутина». В районе теплотрассы челябинец 50-55 лет бросал камни в проезжавшие мимо автобусы маршрута №34 с пассажирами, после чего убегал в сторону СНТ «Тракторосад-3».

В результате пострадали несколько машин, которые пришлось менять на другие автомобили. О действиях южноуральца представители автопредприятия сообщили в полицию.

Сейчас челябинца ищут. По информации водителей автобусов, одет мужчина был в синее трико с лампасами, серую футболку и жилет темного цвета, рост нападавшего – около 175 сантиметров.

Жителей города просят оказать содействие в поимке вандала, обратившись по телефону 8 (351) 217-62-33 (приемная МУП «СОД»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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