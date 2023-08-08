На оживленном перекрестке в центре Челябинска отключат светофор

Челябинских автомобилистов предупредили об отключении светофора на оживленном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, завтра, 9 августа, с 10:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской.

Водителей просят учитывать изменения и быть внимательными при проезде на данном участке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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