На южноуральском участке М-5 столкнулись пять автомобилей. Есть погибшие

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на М-5 в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 8 августа, в Ашинском районе.

По предварительным данным, около 16:50 на 1601 километре автодороги М-5 столкнулись пять автомобилей.

Известно, что большегруз КамАЗ буксировал такой же грузовик, перевозивший легковой автомобиль. При торможении на спуске второй КамАЗ вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в «Газель» дорожной компании, которая ведет на этом участке ремонтные работы. От удара «Газель» отбросило на грузовой автомобиль МАЗ и легковую иномарку.

В результате ДТП водитель автомобиля дорожников погиб. Еще два человека получили травмы.

На месте ДТП работает 3 экипажа ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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