9 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09.08.2023, среда
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10:00 – 11:00 Челябинск – Консультации по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) (администрация Ленинского района, ул. Гагарина, 22, четвертый этаж, актовый зал)
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10:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности «Мир новых возможностей» для людей старшего возраста (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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11:00 Челябинск – Развлекательный час «Человек читающий»: викторина на знание произведений художественной литературы, мешок с загадками, призы за активное участие (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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11:00 Челябинск – День полезных советов «Вырасти свой сад» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке: информационная программа для ветеранов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у монумента «Защитникам Отечества»)
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12:00 Челябинск – Литературная викторина «Для вас, книголюбы!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:00 Челябинск – Акция «День коренных народов мира»: экскурс в историю праздника «Международный день коренных народов мира», викторина «Коренные народы Урала» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у летнего театра)
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14:00 – 15:00 Челябинск – Консультации по проекту новых Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) (администрация Калининского района, ул. Кирова, 10, четвертый этаж, актовый зал)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Я+книги=любовь» ко Всемирному дню книголюбов (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Легкость бабочки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Культурно-просветительская программа «Из нас слагается народ» к Международному Дню коренных народов мира (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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14:00 Челябинск – Встреча-обсуждение «Любимая книга» с читателями к Всемирному дню книголюбов (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у главной сцены)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Занятия клуба «РостОК»: осваивание техники оригами для детей от 6 до 10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Информационно-игровая встреча «Народов много – страна одна» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Прогулка «С именем Пушкина», организованная краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина (встреча на крыльце центрального входа театра драмы им. Н. Орлова, пл. Революции, 6)
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18:00 Челябинск – Танцевальная фитнес-тренировка Salsation (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, главная сцена)
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18:00 Челябинск – Встреча молодежного литературного клуба «Библио-лестница»: обсуждение книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим танцам (исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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