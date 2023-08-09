Ливень затопил больше полусотни домов в Челябинске

Десятки домов оказались подтоплены из-за дождя в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, минувшей ночью, во время грозы и ливня, по предварительным данным выпало 19 миллиметров осадков, что составляет примерно четверть месячной нормы.

В диспетчерскую службу ЕДДС поступило 10 обращений от горожан о подтоплении частных домов и 7 обращений о протечках кровли в многоквартирных домах.

В диспетчерскую службу МБУ «ЭВИС» от челябинцев поступило 61 сообщение о подтоплении, преимущественно из частного сектора.

В общей сложности из мест подтоплений откачано 1 тысяча 300 кубометров воды.

Кроме того, по сообщения в социальных сетях, в результате обрушения деревьев из-за сильного ветра в областном центре пострадали несколько автомобилей.

Как сообщили в Челябинском гидрометцентре, в течение последних суток на Южном Урале в целом сохранялась пасмурная погода, днем и ночью прошли дожди с грозами, в большинстве районов сильные. В различных территориях региона выпало от 0,8 до 57 миллиметров осадков. Наибольшее их количество отметила метеостанция в Аргаяше (96% от месячной нормы).

Челябинск, Виктор Елисеев

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