Июль 2023-го стал на Таганае самым жарким за последние 70 лет

Температура на Таганае приблизилась к субтропическим значениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», июль 2023-го стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений – средняя температура воздуха составила 19 градусов по Цельсию при среднемноголетней норме в 16 градусов. Это почти «субтропический» показатель, ведь в этих широтах средняя температура лета колеблется в пределах 20 градусов Цельсия.

Абсолютный максимум июля в Златоусте – плюс 37 градусов. Выше – плюс 37,9 – было зафиксировано лишь в июле 1952 года.

Теплее стали и зимы, отмечают в национальном парке. И мороз в минус 50 сейчас не фиксируется даже в горах. Между тем как несколько десятилетий назад такая стужа хотя и была редкостью, но все-таки посещала горные хребты Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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