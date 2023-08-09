Южноуральских чиновников обязали выплатить компенсацию за укус ребенка бездомной собакой

Суд обязал власти Нязепетровского района заплатить за укус безнадзорного пса 50 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Нязепетровского района обратилось по итогам проверки, проведенной по публикации в социальных сетях о нападении животного на школьника.

В ходе расследования прокурор установил, что 17 октября прошлого года в Нязепетровске на идущего в школу 7-летнего мальчика напала бездомная собака из стаи и укусила за ногу. В результате школьник не только получил телесные повреждения, но и испытал психологический стресс.

Это и послужило основанием для обращения прокурора в суд в интересах ребенка с иском о взыскании причиненного морального вреда.

️Суд постановил, что администрация Нязепетровского района обязана выплатить родителям школьника 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»