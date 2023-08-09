В Челябинске закрывают одну из старейших гостиниц города

Челябинский отель «Виктория» прекращает работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расположенная на северо-западе Челябинска гостиница «Виктория» закрывается с 1 октября текущего года. Бронирование номеров на более позднее время не производится.

Напомним, гостиница «Виктория» начала работу в 1996 году, став первым отелем, построенным в столице Южного Урала после развала Советского Союза. Десятиэтажное здание появилось в Курчатовском районе, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев.

В 2022 году управлением гостиницы занялась сеть Usta Hotels (Екатеринбург). Отель имел четырехзвездный статус. В его состав входили 126 номеров, ресторан, тренажерный зал, бассейн, три конференц-зала и три банкетных зала.

В октябре прошлого года контроль над гостиницей перешел структурам бизнесменов Вайнштейнов. Формально собственником объекта стало ООО «Совместное предприятие «Отель», принадлежащее Сергею Вайнштейну (46% уставного капитала) и ряду бизнес-партнеров предпринимателя.

В компании уже заявили о намерении преобразовать гостиницу в доходный дом с апартаментами, после чего объект планируется продать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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