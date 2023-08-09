В южноуральском районе избрали нового-старого главу муниципалитета

В администрации Троицкого района продлили срок полномочий главе муниципалитета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Троицкого района, Тимур Мухамедьяров избран на новый срок исполнения полномочий главы района. Такое решение сегодня, 9 августа, единогласно приняло районное собрание депутатов.

Помимо действующего руководителя муниципалитета, во второй тур выборов главы вышли начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры районной администрации Александр Сатьянов и глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.

Сегодня местный парламент рассмотрел доклады всех трех кандидатур, представивших свое видение будущего района. По итогам открытого голосования Тимур Мухамедьяров сохранил пост главы Троицкого района. Его полномочия продлятся до 2028 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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