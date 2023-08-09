В Челябинске пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей и помогла «обуть» еще нескольких горожан

Мошенники обманули 76-летнюю челябинку на 1 миллион рублей и сделали своим курьером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, лишь после вмешательства неравнодушных челябинцев пожилая женщина обратилась в отдел полиции «Ленинский».

Полицейским 76-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся банковским сотрудником, и сообщил, что ее сбережения находятся в опасности. Якобы неизвестные оформили от имени челябинки нотариальную доверенность на распоряжение денежными средствами и тем самым получили доступ к ее счету. В связи с этим необходимо снять накопления и перевести их на «безопасный» счет. Для перевода ей предложили скачать приложение, помогли зарегистрироваться в нем, а затем дистанционно установили платежную систему, в которой активировали банковскую карту.

После этого пенсионерка поехала в банк, сняла деньги и через банкомат при помощи платежной системы на своем мобильном телефоне перевела их на привязанную злоумышленником карту, думая, что переводит деньги на свой сберегательный счет.

На протяжении нескольких недель челябинка пребывала в полной уверенности, что обезопасила свои сбережения. Но затем ей вновь позвонили мошенники и сообщили, что есть еще пожилые люди, которые попали в похожую ситуацию, но не могут самостоятельно перевести свои сбережения на «безопасную» ячейку. Аферисты попросили у пенсионерки помощи в сложившейся ситуации и назвали кодовое слово, по которому она сможет узнать своих «клиентов».

Женщине вызвали такси и отвезли ее на определенный адрес, которого она не запомнила. На улице возле дома она встретила пожилую пару, назвала им кодовое слово, после чего те передали ей деньги. Далее пенсионерка поехала к банкомату и через платежную систему перевела деньги мошенникам. На следующий день злоумышленники вновь отправили ее к этой же семейной паре на такси, и супруги передали ей деньги уже без кодового слова. Их она также перевела аферистам.

Но «банкиры» не остановились и на этом. Челябинку попросили сделать то же самое еще по трем адресам. Все манипуляции осуществлялись тем же способом – через банкомат при помощи платежной системы на телефоне потерпевшей. Наконец, однажды находившиеся у банкомата люди заметили, что та делает слишком много переводов, и поняли, что женщина стала жертвой мошенников.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают адреса и данные других потерпевших, а также ведут поиск злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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