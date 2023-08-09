Студия в Эмиратах и офшор на Кипре: кредиторы требуют разобраться с заграничным имуществом Дубровского-младшего

Кредиторы сына бывшего губернатора Челябинской области потребовали отменить сделки с имуществом Александра Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области направил в ряд структур, включая ФНС, запросы на предоставление дополнительных сведений об имуществе Александра Дубровского. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Необходимость в дополнительных сведениях появилась после требования кредиторов признать недействительными ряд сделок по передаче имущества признанного в январе прошлого года сына экс-губернатора Челябинской области.

В частности, истцы оспаривают передачу бывшей супруге предпринимателя в рамках раздела общего имущества студии площадью 418,18 квадратного метра, расположенную в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ), коттеджа в 417,8 квадратного метра с земельным участком в поселке Хуторки под Магнитогорском и автомобиля Mercedes-Benz AMG GT. Не согласны кредиторы и с передачей должником своей сестре Анне спорткара Porshe Carrera. Все эти сделки, считают они, необходимо признать недействительными, а имущество вернуть в конкурсную массу.

Кроме того, один из кредиторов – «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование» – настаивает на проверке компании «Имущественный центр», созданной в 2011 году. Фирма принадлежала компании «Новатек», одной из структур принадлежавшей Дубровским ГК «Синай». После того, как Борис Дубровский стал губернатором Челябинской области, «Имущественный центр» практически полностью передали зарегистрированной на Кипре компании «Валогано Лимитед», но один процент остался за Александром Дубровским. В ноябре 2022 года фирму ликвидировали, причем за два года стоимость ее имущества снизилась с 700 миллионов до 13,2 миллиона рублей.

Напомним, о личном банкротстве Александр Дубровский заявил в сентябре 2021 года. По его словам, долги превысили 274 миллиона рублей. В тот момент предприниматель фигурировал в качестве учредителя ООО «ЧСК», УК «Станичная», ООО «Галерея камня», ООО «Песчано-гравийный карьер» и ООО «МСК».

Кроме того, Александр Дубровский был фигурантом двух арбитражных разбирательств. Племянницы собственника ММК Виктора Рашникова – Екатерина и Марина Рашниковы – потребовали признать недействительной сделку бизнесмена по приобретению 25% ООО «ИК «Профит»» у Виктора Рашникова.

Также Дубровского собирались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам в размере более 1,5 миллиардов рублей ПО «Монтажник», приобретенного семьей в 2018 году. Именно этой компании губернатор Дубровский перечислил из бюджета несколько миллиардов рублей на строительство конгресс-холла «Крылья», превратившегося в знаменитый недострой и прозванный челябинцами памятником коррупции.

В январе 2022 года суд удовлетворил ходатайство Дубровского-младшего и ввел процедуру реструктуризации долгов, при этом в числе кредиторов оказались его сестра Анна, экс-супруга и фирма, зарегистрированная на бывшего шофера Бориса Дубровского.

В середине февраля текущего года новым финансовым управляющим Александра Дубровского назначили Павла Стешенцева. Через некоторое время он подал ходатайство о начале продажи имущества бизнесмена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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