В Челябинске задержали «охотника на автобусы»

Челябинца, закидывавшего автобусы камнями, задержали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59-летнего жителя Челябинска задержал участковый уполномоченный полиции, обходивший подотчетную ему территорию.

Напомним, о поисках злоумышленника рассказали ранее представители МУП «СОД». Всего за два дня житель областного центра причинил перевозчику ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

В минувшие выходные дни между остановками «Улица Герасимова» и «Улица Трашутина» в Тракторозаводском районе Челябинска нападениям подверглись несколько автобусов, перевозивших пассажиров по маршруту №34. Челябинец поджидал проезжавший автобус и бросал в него камни, после чего убегал в сторону СНТ «Тракторосад-3».

По информации пресс-службы УМВД по Челябинску, участковый уполномоченный полиции заметил схожего по приметам горожанина во время обхода. Позднее челябинца опознали сотрудники автопредприятия.

В полиции не исключают, что воинственный горожанин может быть психически нездоров и состоит на учете в медицинском учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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