Власти Челябинска обнаружили незаконную стоянку только когда «утонул» целый микрорайон

В Челябинске «утопили» жилой микрорайона, и только тогда городские власти обнаружили незаконную стоянку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЖК «ВМЕСТЕ» на улице Дмитрия Неаполитанова топит во время любого сильного дождя. А после вчерашнего ливня там образовалось целое озеро. Горожане пригласили чиновников городской администрации порыбачить.

И тут выяснилось, что виной всему автостоянка: для нее отсыпали территорию, и это препятствовало отводу воды, поэтому во время сильных ливней жители с трудом попадали в свои дома и выезжали из жилого комплекса. И оказалось, заявили в мэрии, что стоянка незаконная.

Правда, ее владельцы это отрицают и несколько часов не давали сотрудникам МКУ «Городская среда» демонтировать объект. Разборки между были бурными, но присутствовавшие на месте сотрудники полиции сохраняли равнодушный нейтралитет.

Наконец, представители власти вызывали дополнительного наряд. После этого стоянку демонтировали, а территорию разравняли.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»