Челябинцы сообщили Бастрыкину о масштабных махинациях с городской землей

Жители Центрального района Челябинска обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, заявив о манипуляциях с городской землей в интересах конкретных лиц.

«Нарушаются наши конституционные права на неприкосновенность и безопасность жилища, – говорится в обращении. – Манипуляции с землей, происходящие в нашем городе с 2011 года, приобретают грандиозный масштаб.

Мы вынуждены с 2015 года постоянно отстаивать в судах и правоохранительных органах свои права на наши жилые дома, расположенные в 35-м микрорайоне Центрального района Челябинска (земельные участки приобретены нами на муниципальном аукционе под ИЖС), т.к. в месте нашего проживания, также реализуется схема манипуляции с муниципальной землей.

По данному обстоятельству 28 июля 2017 года было возбуждено уголовное дело №11701750100021483, которое находилось на контроле у Генпроокуратуры, а так же в Следственном комитете. В нашем уголовном деле следствием установлены факты мошенничества по статье 159УК РФ, и факты подлога документов при обращении в суд, но круг лиц причастных так и не определен. Следователи постоянно отстранялись, дело перебрасывают из одного ведомства в другое, дело замыливается. В результате давлении на все следственные органы и использовании административного ресурса нас просто исключили из числа потерпевших и, не смотря на установление факта мошенничества, дело прекратили по реабилитирующим основаниям. При этом следствием установлено , что городу нанесен ущерб более чем в 500 млн рублей».

Авторы обращения отмечают, что в Центральном районе пытаются прибрать к рукам два земельных участка площадью 32 га.

«Манипуляции с землей происходят по одной той же обкатанной схеме: в интересах заинтересованного лица на муниципальной земле устанавливается факт существования микроскопических объектов, якобы возникших еще до 2014 года, под которые необходимо выделить землю в масштабе городского квартала или микрорайона. Такая схема была применена в нашем микрорайоне, такая же схема была городском бору, и такая же схема была использована при отъёме земли, предназначенной для школы. На самом же деле никаких объектов не существовало, а при необходимости привозились нестационарные объекты, что было установлено и в рамках уголовного дела и в ходе рассмотрения дел в Арбитражном суде», – заявляют авторы обращения, утверждая, что сейчас давление оказывается на администрацию города, вынесшую на публичные слушания проект изменений в градостроительный регламент Челябинска.

Напомним, слушания должны были состоятся в конце июля, но их перенесли на 10 августа. «В проекте предусмотрены изменения зон использования земельных участков, – напоминают авторы обращения. – Так, на территории земельных участков, на которых расположены наши индивидуальные жилые дома, должна быть изменена зона использования участка: вместо установленной ранее зоны – В1.1. под строительство ИЖС( при продаже на торгах под застройку ИЖС) предполагается установление зоны В.2.2. – под многоэтажную застройку 9 и выше этажей.

Манипуляции с землей, почва для которых была подготовлена еще в 2016 году (что установлено в УД 11701750100021483 ), реализуется фактически сейчас, путем утверждения новых правилам застройки (ПЗЗ). На наши многочисленные частные и коллективные обращения администрация Челябинска не отвечает. Отсутствие школ, запланированных в Генплане, приводит к переуплотнению классов. Это создает социальную напряженность. Неужели ради интересов депутата власти готовы пожертвовать благосостоянием и здоровьем жителей миллионного города, причинить убытки бюджету!»

Челябинск, Павел Зварзин

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