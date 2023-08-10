10 августа ожидаются следующие события – Челябинск

10.08.2023, четверг
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10:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс «В каждой избушке свои игрушки» к Международному дню коренных народов мира (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Литературный час «Сказки народов мира» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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12:00 Челябинск – Пресс-подход, посвященный началу работы туристско-информационного центра Москвы (Кировка, фонтан «Танцующая грация» напротив театра оперы и балета им. М.И. Глинки)
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13:00 Челябинск – Летний читательский лагерь «Читун»: читаем рассказы М. Зощенко «Елка», «Великие путешественники» для детей от 7 до 11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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13:00 Челябинск – Прогулка с мамой Галей и альпакой Дусей (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191, сбор у вольера девочек-альпака)
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13:30 Челябинск – Публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки (ПЗи3) (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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13:30 Челябинск – Торжественный прием ко Дню Строителя с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)
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13:30 Челябинск – Гостиная психолога: индивидуальные консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 – 16:00 Челябинск – Занятие по обучению основам первой помощи, организованное Центром общественного здоровья (Центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110 к1)
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14:00 Челябинск – Познавательное занятие-игра «По страницам истории Российского государства» к Международному дню молодежи (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 – 16:00 Челябинск – Танцевальный марафон для старшего поколения от СШ «Вероника» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у главной сцены)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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15:00 Челябинск – Зоочас «Лев – отважный царь зверей»: просмотр мультипликационного фильма «Каникулы Бонифация», аппликация из бумаги «Лев в джунглях» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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15:30 Челябинск – Встреча в клубе «Мастерицы-затейницы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)
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17:00 Челябинск – Встреча ораторского клуба (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс и показательные выступления танцевальных коллективов: зумба, восточные танцы (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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18:30 Челябинск – Демонстрация фильма Феликса Ван Грунингена «Красивый мальчик» (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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