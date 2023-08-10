Летом МегаФон пресек свыше 270 млн попыток токсичных коммуникаций

С начала лета МегаФон пресек свыше 270 млн попыток токсичных коммуникаций.

В спам-фильтр компании попало свыше 65 млн звонков от спамеров. Кроме того, было заблокировано более 209 млн нежелательных смс. Как сообщили в пресс-службе МегаФона, в целом по году больше всего спама было отфильтровано в марте этого года.

Защита от нежелательных коммуникаций происходит в автоматическом режиме. Это абсолютно бесплатно для абонентов. За счет повышения точности аналитических алгоритмов, количество выявляемых и блокируемых звонков и смс в июле увеличилось на 40% по сравнению с началом года.

Кроме того, антиспам-сервисы защищают абонентов и от телефонного мошенничества. Программа выявляет нежелательные номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.

Напомним, в 2021 году крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия с ФАС для борьбы с навязчивой рекламой без согласия абонентов. В июне прошлого года был запущен сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков: сообщить о поступившей голосовой или SMS-рекламе можно через форму на сайте операторов или на портале ведомства. Недавно к меморандуму ФАС присоединилась Yota – в июле компания уже заблокировала свыше 10 млн попыток токсичных коммуникаций.

Челябинск, Павел Зварзин

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