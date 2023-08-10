В уральских горах ученые наткнулись на хищное насекомое из южных широт

На Таганае сотрудники заповедника встретили богомола.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», нетипичный для наших широт представитель насекомых спокойно восседал на крыльце домика дежурных у въезда в Центральную усадьбу. То ли отдыхал на пролете, то ли охотился, то ли оценивал новые угодья.

Богоморлы распространены в Средиземноморье, Африке, Средней Азии и на юге Европы, напомнили сотрудники нацпарка. Видимо, с теплым дуновением атмосферных фронтов теперь они добрались и до Таганая.

И первой проблемой для богомолов здесь может стать голод, ведь агрессивный хищник поедает все, что шевелится, даже если размеры жертвы превосходят его самого. Хотя даже сытый богомол зимовать здесь не сможет, и с наступлением холода ему, чтобы не погибнуть, придется вернуться домой в субтропики, отмечают ученые.

«Надеемся, что гость долго не задержится. И его визит – не предвестник переселения других южных видов, таких, например, как скорпионы, тарантулы или каракурты», – рассказали в нацпарке.

Впрочем, в последнее время богомолы стали не такими уж редкими гостями на Южном Урале. Так, челябинцы регулярно делятся в соцсетях сообщениями о встречах с экзотическими насекомыми в подъездах домов и на улицах города. Биологи не исключают, что «нашествие» этих необычных хищников может быть связано с климатическими изменениями и увеличением в регионе территорий, которые можно отнести к степной зоне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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