На реконструкцию очистных Челябинска потратят еще 1,7 миллиарда рублей

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера федерального кабинета министров Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на выделение льготного кредита в сумме 1,72 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, 694,9 миллиона рублей будут направлены на модернизацию очистных сооружений водозабора Челябинска. Реализация проекта планируется в 2024 году. Это позволит существенно повысить качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска, утверждают чиновники.

1 миллиард 25,7 миллиона рублей потратят на третий этап реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска. В 2024 году будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп. Проект должен снизить износ сооружений и исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, работы по реконструкции очистный сооружений канализации Челябинска стартовали в прошлом году. На это федеральный бюджет уже выделил в 2022 году 1,2 миллиарда рублей в качестве льготного займа из Фонда национального благосостояния (одобренные теперь 1,7 миллиарда рублей региона получит по этой же схеме).

Этому предшествовало решение суда, обязавшего в декабре 2020 года МУП ПОВВ провести реконструкцию очистных. В январе 2021 года мэрия представила проект исполнения судебного постановления, предполагавший масштабную модернизацию в течение семи лет. Тогда общая стоимость работ оценивалась в 6,3 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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