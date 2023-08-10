Следователи искали в Челябинском бору здания, под которыми «законно» выделили землю – что нашли

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Челябинской области искали в Челябинском городском бору объекты недвижимости, позволившие изменить статус лесных территорий.

Как уже сообщал «Новый День», горожане обратились в Следственный комитет с заявлениям и крупных земельных махинациях. По их словам существует несколько схем. Например, находятся документы на какое-то старое, давно несуществующее здание, это здание приобретается в собственность. «Документы есть – значит можно купить, – уточняет урбанист Михаил Попов. – После этого собственник обращается в городскую администрацию с просьбой выделить ему землю, мол, иначе он ущемлен в правах. Здание (виртуальное) есть, а земли нет. Администрация выделяет землю, собственник виртуального здания получает реальную землю в собственность. Просто так купить землю в городе нельзя, можно только взять в аренду под строительство, а право собственности возникнет только после строительства».

Второй вариант: на нужное место привозят нестационарный объект, фиксируют его, как стационарный, якобы, появившийся до 2014 года и далее обращаются в администрацию с просьбой выделить землю (см. выше).

В 2022 году подобным образом было выделено несколько участков на территории, прилегающей к городскому бору.

9 августа сотрудники Следственного комитета вместе общественниками пытались найти задания, под которыми выделили землю.

«С группой следователей, вооруженных прибором для снятия координат на местности, мы искали объекты недвижимости в бору, по которым некоторые из лесных земельных участков поставлены на кадучет гражданами-интересантами, – рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина. –

Итог: нашли сосны в три обхвата, разнотравье и цветы.

Все зафиксировано в протоколе, который заверен в том числе подписями свидетелей осмотра.

Прокуратуре, и лично Габриеляну к размышлению: всю информацию относительно манипуляций с этими земельными участками я Вам 2 года назад на личном приеме подавала , и распиналась, объясняя суть.

Увы, ни одно из моих заявлений за почти 4 года депутатской работы не было принято в работу прокуратурой: все отфутболивалось тем, кого требовалось проверять. Просто зафиксируем этот факт для истории и идем дальше».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»