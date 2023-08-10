В Челябинске начали отключать горячую воду вне графика опрессовок

В Челябинске начали отключать горячую воду вне графика.

Как уже сообщал «Новый День», 9 августа стартовал последний этап гидравлических испытаний в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Однако на отсутствие воды начали жаловаться обители домов, в которых опрессовка уже прошла.

МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»(ЧКТС) заявили, что к 9 августа на коммунальных водных сетях Челябинска обнаружилось более 260 повреждений. Поскольку проблемы устраняются медленно, УСТЭК начал точечно отключать горячую воду, чтобы число протечек не увеличивалось.

В мэрии заявляют, что ситуация под контролем.

Челябинск, Павел Зварзин

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