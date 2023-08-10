В Челябинской области похолодает до +5 градусов

Температура воздуха на Южном Урале опустится ниже +10 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 11 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Температура атмосферного воздуха ночью +10, +15 градусов Цельсия, в горах и низинах – до +7. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов выше нуля.

В ночь на субботу, 12 августа, похолодает до +8, +13 градусов, днем столбик термометра поднимется к отметкам 20-25 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью местами ожидается лишь +5 градусов, максимальная ночная температура 13 августа будет 10 градусов выше нуля. Днем потеплеет до +19, +24 градусов.

В Челябинске ближайшие три дня дождя синоптики не обещают. Ночью в областном центре холоднее всего будет в воскресенье – 8-10 градусов выше нуля. В остальные ночи столбик термометр не поднимется выше +13. Днем до конца недели ожидается 20-23 градуса выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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