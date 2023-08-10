В России резко вырос уровень просрочки по микрозаймам

Почти половину микрозаймов россияне не могут вернуть вовремя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом полугодии 2023 года доля микрозаймов, выплаты по которым просрочены, превысила 46%. Об этом свидетельствуют данные «Скоринг Бюро».

В мае-июне текущего года прирост проблемных микрозаймов (выплаты по которым просрочены более чем на 90 дней) стал самым значительным с начала 2020 года. Так, в апреле 2023 года их доля составляла 39,2% от общего числа выданных микрозаймов. В мае она выросла до 43,05%. А в июне – 46,4%.

При этом ведущие в России микрофинансовые организации заявляют, что в их компаниях не фиксируется серьезного роста просроченных кредитов, либо говорят лишь о незначительном ухудшении. Ухудшение качества портфелей МФО в целом по рынку возможно из-за обострения конкуренции за качественный трафик, отмечает РБК. Вероятно, «проблемных» клиентов могли собрать небольшие и средние компании, которые некоторое время подходили к выдаче микрозаймов более либерально.

Челябинск, Виктор Елисеев

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