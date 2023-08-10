На одной из самых оживленных магистралей Челябинска на месяц ограничат движение транспорта

На одной из самых оживленных магистралей Челябинска на месяц вводят ограничения для автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск», в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы по проспекту Победы будет прекращено движение автотранспорта на следующих участках:

– по дублеру проспекта Победы в районе здания №290 при выполнении работ открытым способом на газоне с установкой строительной техники по проезжей части с 8:00 11 августа до 21:00 18 августа;



– по проспекту Победы в районе здания №290 при выполнении работ открытым способом в западном направлении проезжей части с 21:00 18 августа до 6:00 21 августа;



– по проспекту Победы в районе здания №290 при выполнении работ открытым способом в западном направлении в крайне левой полосе, в восточном направлении в средней и крайней левой полосе проезжей части с прекращением движения трамваев с 23:00 21 августа до 06:00 28 августа;



– по проспекту Победы в районе здания №290/1 при выполнении работ открытым способом в восточном направлении в крайней правой полосе проезжей части с 6:00 28 августа до 6:00 10 сентября.



Работы по благоустройству будут выполнены в срок до 22:00 30 сентября, отмечают в компании и поясняют: замена данной теплотрассы производится в связи со значительным износом трубопроводов и выявленными повреждениями, в том числе по итогам гидравлических испытаний.

На место изношенных инженерных сетей обещают уложить стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с десятилетней гарантией и сроком службы 25-30 лет.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к возможным временным изменениям транспортных, автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее предусмотреть изменение своего маршрута.

Челябинск, Павел Зварзин

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