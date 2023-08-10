Прокуратура занялась отключениями горячего водоснабжения в Челябинске

Прокуратура начала проверку по факту массовых отключений горячей воды в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, организована поверка по факту отключения горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов города в результате непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ЧКТС.

«По итогам проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, подготовку муниципального образования к прохождению отопительного периода», – заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»(ЧКТС) заявили, что к 9 августа на коммунальных водных сетях Челябинска обнаружилось более 260 повреждений. Поскольку проблемы устраняются медленно, УСТЭК начал точечно отключать горячую воду, чтобы число протечек не увеличивалось.

В мэрии заявляют, что ситуация под контролем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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