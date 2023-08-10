На дорожной развязке в центре Челябинска закроют движение

Движение автомобилей по дорожной развязке в центре Челябинска закроют на несколько дней.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения с 8 часов 11 августа до 22 часов 13 августа будет закрыто движение транспорта в районе дома №4 по улице Свободы.
Съезд №5 дорожной развязки (с улицы Российской на улицу Свободы) на время проведения работ будет закрыт.
Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube