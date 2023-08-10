На дорожной развязке в центре Челябинска закроют движение

Движение автомобилей по дорожной развязке в центре Челябинска закроют на несколько дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения с 8 часов 11 августа до 22 часов 13 августа будет закрыто движение транспорта в районе дома №4 по улице Свободы.

Съезд №5 дорожной развязки (с улицы Российской на улицу Свободы) на время проведения работ будет закрыт.

Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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