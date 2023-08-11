11 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11.08.2023, пятница

10:00 – 12:00 Челябинск – Тренировка скейтбордистов (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, скейтпарк)

12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Всероссийскому форуму корпоративных медиа «Серебряные нити» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 – 15:00 Челябинск – Интеллектуально-познавательная викторина «Овеянный славой» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, ротонда у Дома «Аквариум»)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Тайны китайских иероглифов» (Центральная городская детская библиотека им. М. Горького, ул. Коммуны, 69)

13:30 Челябинск – Торжественный прием ко Дню физкультурника с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Ни дня без спорта» ко Дню физкультурника (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Громкие чтения «Классное внеклассное»: чтение вслух художественных произведений (рассказы, сказки) для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки челябинского художника Николая Довбняка (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 – 18:00 Челябинск – Выступление ансамбля «Октоих» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, главная сцена)

18:30 Челябинск – Демонстрация фильма Феликса Ван Грунингена «Красивый мальчик». Оригинальная звуковая дорожка (английский язык) с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

20:00 Челябинск – Фестиваль уличного кино: конкурсная программа (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)

21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация приключенческого фильма Ольги Беляевой «Легенды «Орленка» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)

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