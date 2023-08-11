В Челябинской области ГАИ начала тотальные проверки на М-5

На южноуральском участке федеральной трассы стартовали тотальные проверки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Челябинской области, мероприятие связано со значительным увеличением интенсивности транспортного потока на федеральной трассе «М5-Урал» по сравнению с прошлым годом, а также ростом числа ДТП.

Частой причиной автомобильных аварий является неправильный выбор скорости, выезд на полосу встречного движения. При этом зачастую водители и пассажиры пренебрегают ремнями безопасности.

«Госавтоинспекция проведет сплошные проверки участников дорожного движения на предмет применения ремней безопасности», – рассказали в пресс-службе ведомства. Такие проверки коснутся водителей и пассажиров на федеральной трассе «М5-Урал».

Особое внимание сотрудники ГАИ также будут уделять правилам перевозки юных пассажиров.

Ответственность за непристегнутый ремень предусмотрена статьей 12.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, согласно которой игнорирование приспособления во время поездки грозит штрафом в 1 тысячу рублей.

Применение ремней безопасности значительно снижает риск получения травм в случае дорожно-транспортных происшествий, напомнили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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