На Южном Урале мэрия заплатит за нападение собаки на школьника

С администрации Троицка взыскали компенсацию за укус бездомного животного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Троицке суд обязал городскую администрацию выплатить компенсацию морального вреда несовершеннолетнему, которого покусала бездомная собака.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 10 марта текущего года в поселке ГРЭС безнадзорный пес напал на 14-летнего мальчика, направлявшегося в школу. С укусом подростка доставили в больницу.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Решением Троицкого городского суда с управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Троицка в пользу родителей юного троичанина взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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