Инфляция в Челябинской области приблизилась к 4%

На Южном Урале замедляется инфляция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, инфляция в России в годовом исчислении по итогам июля зафиксирована на уровне +4,30%.

Вместе с тем, Банк России прогнозирует, что по итогу текущего года средний объем инфляции окажется в пределах 5-6,5%, а в 2024 году снизится до 4%.

Челябинская область завершила июль с инфляцией в годовом исчислении +4,08%, что на 0,22% ниже общероссийского показателя.

При этом последняя неделя июля настраивает на позитив – недельная инфляция в России замедлилась до +0,13% (в сравнении с предшествующей ей неделей +0,23%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»