В Челябинске учителя задержали по подозрению в надругательстве над школьницей

Челябинского педагога подозревают в изнасиловании школьницы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 33-летнего учителя русского языка и литературы задержали на этой неделе после того, как родители ученицы третьего класса одной из школ области обвинили его в сексуальном насилии над дочерью.
По версии следствия, пишет телеграм-канал «База», 9 августа, недалеко от деревни Касарги, мужчина посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез ее к кладбищу и, угрожая ножом, совершил с ней действия сексуального характера. После чего выпустил из машины. Придя домой, школьница рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.
Педагог все обвинения отрицает. По его словам, он ехал на своем автомобиле за грибами, когда заметил ребенка. Решив, что девочка заблудилась, он решил предложить ей помощь и пригласил в машину, чтобы довезти до дома.
В отношении челябинца возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube