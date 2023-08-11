В Челябинске учителя задержали по подозрению в надругательстве над школьницей

Челябинского педагога подозревают в изнасиловании школьницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 33-летнего учителя русского языка и литературы задержали на этой неделе после того, как родители ученицы третьего класса одной из школ области обвинили его в сексуальном насилии над дочерью.

По версии следствия, пишет телеграм-канал «База», 9 августа, недалеко от деревни Касарги, мужчина посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез ее к кладбищу и, угрожая ножом, совершил с ней действия сексуального характера. После чего выпустил из машины. Придя домой, школьница рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Педагог все обвинения отрицает. По его словам, он ехал на своем автомобиле за грибами, когда заметил ребенка. Решив, что девочка заблудилась, он решил предложить ей помощь и пригласил в машину, чтобы довезти до дома.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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