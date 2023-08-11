Экс-депутата челябинского заксобрания отправили в колонию

Бывшему депутату-единороссу, обвинявшемуся в мошенничестве и уклонении от налогов, огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского городского суда, бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Константин Толкачев признан виновным в покушении на мошенничество.

Напомним, судебный процесс над экс-парламентарием стартовал в 2020 году. Бизнесмен обвинялся в покушении на мошенничество и уклонении от налогов на сумму свыше 16 миллионов рублей.

Сам предприниматель все обвинения отрицал, заявляя, что дело сфабриковано, и связывая его с конфликтом со своим бывшим деловым партнером.

В итоге Копейский городской суд признал бизнесмена виновным в покушении на мошенничество. По версии гособвинения, предприниматель представил в ФНС документы с целью незаконного возмещения НДС на сумму в 11,9 миллиона рублей. По обвинению в уклонении от налогов челябинца оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления, признав за ним право на реабилитацию.

Суд приговорил экс-депутата к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Предпринимателя взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»