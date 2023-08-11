Челябинского педагога, подозреваемого в изнасиловании школьницы, отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для учителя из Челябинска, задержанного по подозрению в надругательстве над восьмилетней девочкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 августа, Сосновский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении 33-летнего учителя русского языка и литературы из Челябинска.

Ранее стало известно, что челябинца задержали по подозрению в надругательстве над ученицей третьего класса одной из школ Сосновского района. По версии следствия, 9 августа мужчина посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез ее к кладбищу недалеко от деревни Касарги и, угрожая ножом, совершил с ней действия сексуального характера. После чего выпустил из машины. Придя домой, школьница рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Педагог все обвинения отрицает. По его словам, он ехал на своем автомобиле за грибами, когда заметил ребенка. Решив, что девочка заблудилась, он решил предложить ей помощь и пригласил в машину, чтобы довезти до дома.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Сосновский районный суд принял решение о заключении педагога под стражу на два месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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