В Челябинске водитель маршрутного автобуса без прав возил пассажиров

Полиция задержала водителя одного из челябинских маршрутов за управление автобусом без прав.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, автобус ПАЗ, следовавший с пассажирами по маршруту №17, сотрудники Госавтоинспекции остановили вчера, 10 августа, напротив дома 73а по улице Воровского.
При проверке документов у водителя выяснилось, что он лишен права управления транспортными средствами. Мужчину отстранили от управления автобусом, в отношении него составлен административный протокол. Автобус помещен на специализированную стоянку.
Теперь маршрутчику грозят до 30 тысяч рублей штрафа, административный арест или обязательные работы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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