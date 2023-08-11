В Металлургическом районе Челябинска на восемь месяцев ограничат движение по оживленной улице

В Челябинске на несколько месяцев ограничат движение недалеко от автовокзала «Северные ворота».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, длительные ограничения связаны с проведением земляных работ по установке опор контактной сети.
С 14 августа текущего года по 11 апреля 2024 года на участке от здания №17 по улице Черкасской (нечетная сторона) до улицы Калмыкова и от улицы Калмыкова до Свердловского тракта, 1Н (четная сторона) будет проводиться частичное ограничение движения транспорта по крайней правой полосе.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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