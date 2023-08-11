Мигранта, напавшего на челябинку в баре с ножом, задержали

В СКР сообщили о задержании иностранца, напавшего на жительницу Челябинска в пабе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотрудниками силового ведомства во взаимодействии с полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жительницы областного центра.

Напомним, нападение произошло в ночь на субботу, 5 августа, в одном из баров, расположенных на северо-западе Челябинска. 50-летний выходец из Средней Азии пришел туда с ножом, узнав, что женщина, с которой он долгое время поддерживал отношения, встречается с другим мужчиной.

Ревнивец нанес челябинке не менее шести ударов в грудь и шею, после чего сбежал. Потерявшую много крови горожанку госпитализировали. Шесть дней врачи боролись за жизнь женщины. В ночь на пятницу, 11 августа, челябинка скончалась.

Все это время мигрант был в розыске. Теперь его задержали.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили представители следственного управления СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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